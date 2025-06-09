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Нуну Мендеш высказался о двух претендентах на Золотой мяч-2025: Один из них не будет участвовать в КЧС

Франция

Игрок поделился своими мыслями

Нуну Мендеш высказался о двух претендентах на Золотой мяч-2025: Один из них не будет участвовать в КЧС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Нуну Мендеш высказал свое мнение о возможных претендентах на "Золотой мяч".

"У меня нет особого мнения о "Золотом мяче". Я играл с Дембеле в клубе, и он провел отличный сезон. Ламин тоже провел потрясающий сезон. Два игрока, которые очень ярко проявили себя в этом году. Один из них не будет участвовать в Клубном чемпионате мира, а Дембеле будет играть", - сказал Мендеш.

Напомним, в Париже 22 сентября 2025 года состоится церемония вручения "Золотого мяча".

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Пари Сен-Жермен Усман Дембеле Нуну Мендеш Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
09.06.2025 в 17:52
Отож. А учитывая, шо Дембеле играет за парижский псж, тоо... Так шо болеем, мать его, за реал.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
09.06.2025 в 17:52
Отож. А учитывая, шо Дембеле играет за парижский псж, тоо... Так шо болеем, мать его, за реал.
Ответить
0
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