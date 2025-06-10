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Аль-Наср интересуется хавбеком ПСЖ, но парижане не намерены его отпускать

Франция

Об этом пишет Фабрицио Романо

Аль-Наср интересуется хавбеком ПСЖ, но парижане не намерены его отпускать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "ПСЖ" Фабиану Руису. Руководство саудовского клуба включило футболиста в список своих главных трансферных целей на это лето. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Несмотря на это, официальных предложений по испанскому полузащитнику пока не поступало. Но по информации источника, парижский клуб не намерен отпускать своего игрока.

Руис в сезоне 2024/25 сыграл 54 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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Аль-Наср Пари Сен-Жермен Фабиан Руис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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