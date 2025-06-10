Аль-Наср интересуется хавбеком ПСЖ, но парижане не намерены его отпускать

"Аль-Наср" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "ПСЖ" Фабиану Руису. Руководство саудовского клуба включило футболиста в список своих главных трансферных целей на это лето. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Несмотря на это, официальных предложений по испанскому полузащитнику пока не поступало. Но по информации источника, парижский клуб не намерен отпускать своего игрока.

Руис в сезоне 2024/25 сыграл 54 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.