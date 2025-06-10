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Состояние стабилизировалось. Экс-защитнику Монпелье неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца

Франция

С ума сойти

Состояние стабилизировалось. Экс-защитнику Монпелье неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитнику "Монпелье" неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца.

В понедельник спасатели обнаружили раненого на своей вилле Даниэле Конгре. Экс-футболист лежал бездыханным после потери большого количества крови.

Его экстренно госпитализировали и утром вторника стало известно, что состояние человека стабилизировалось. Полиция начала расследование по обстоятельствам случившегося.

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Даниэле Конгре провёл 325 матчей за "Монпелье", в которых отметился 12-ю голами и 7-ю голевыми передачами.За клуб он выступал с 2012 – 2021 год.

Сейчас Конгре работает спортивным координатором в "Лионе".

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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dimonxman 3rd (London)
10.06.2025 в 14:04
Арабы? Ты неее, вы шооооо.....
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Комментарии 1
dimonxman 3rd (London)
10.06.2025 в 14:04
Арабы? Ты неее, вы шооооо.....
Ответить
0
0

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