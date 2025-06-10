Состояние стабилизировалось. Экс-защитнику Монпелье неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца

Экс-защитнику "Монпелье" неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца.

В понедельник спасатели обнаружили раненого на своей вилле Даниэле Конгре. Экс-футболист лежал бездыханным после потери большого количества крови.

Его экстренно госпитализировали и утром вторника стало известно, что состояние человека стабилизировалось. Полиция начала расследование по обстоятельствам случившегося.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Даниэле Конгре провёл 325 матчей за "Монпелье", в которых отметился 12-ю голами и 7-ю голевыми передачами.За клуб он выступал с 2012 – 2021 год.

Сейчас Конгре работает спортивным координатором в "Лионе".