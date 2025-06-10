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Состояние стабилизировалось. Экс-защитнику Монпелье неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца
С ума сойти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитнику "Монпелье" неизвестные нанесли ножевое ранение в область сердца.
В понедельник спасатели обнаружили раненого на своей вилле Даниэле Конгре. Экс-футболист лежал бездыханным после потери большого количества крови.
Его экстренно госпитализировали и утром вторника стало известно, что состояние человека стабилизировалось. Полиция начала расследование по обстоятельствам случившегося.
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Даниэле Конгре провёл 325 матчей за "Монпелье", в которых отметился 12-ю голами и 7-ю голевыми передачами.За клуб он выступал с 2012 – 2021 год.
Сейчас Конгре работает спортивным координатором в "Лионе".
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