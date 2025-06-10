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Звезда ПСЖ стал жертвой кражи со взломом
Во время отпуска
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Грузинский вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления во время отдыха в Каннах вместе со своей семьей и соотечественником, игроком "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили.
Инцидент произошел в отсутствие футболистов, которые наслаждались коротким отпуском на Французской Ривьере. Кварацхелия получил несколько дней отдыха между финалом Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" и предстоящим клубным Чемпионатом мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
По информации L'Équipe со ссылкой на грузинское издание Geo Team, из арендованного дома футболиста были похищены ювелирные украшения, роскошные часы и дизайнерские сумки. Во время инцидента никто не пострадал. Местная полиция открыла предварительное расследование.
Добавим, что после своего зимнего перехода Хвича провел 25 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 6 ассистов.
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