Ключевой игрок ПСЖ настаивает на продлении контракта с клубом

Ключевой игрок "Пари Сен-Жермен" настаивает на продлении контракта с французским клубом после победы в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, как сообщает издание Sky Sport Italia.

"Моим приоритетом является продление контракта с "ПСЖ", — говорит Джанлуиджи Доннарумма. Я думаю, что не будет никаких проблем во время переговоров, ведь я чувствую себя счастливым в этой команде. Я готов ко всему, но у меня есть желание остаться в Париже. Здесь я нашел баланс, а команда и болельщики любят меня".

Напомним, что контракт 26-летнего итальянца с "ПСЖ" действует до конца июня 2026 года. На фоне неопределенности о будущем Доннаруммы в клубе, его связывали с переходом в "Баварию", "Реал", "Милан" и другие итальянские клубы.

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В сезоне 2024/25 Джанлуиджи Доннарумма провел 12 "сухих" игр в 40 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В этом году вместе с клубом он завоевал требл, одержав победу в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов.