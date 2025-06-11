Лидер Марселя высказался о главном тренере команды

Когда Адриен Рабьо в прошлом сентябре подписал контракт с "Марселем", это воспринималось как громкий трансфер – как для самого игрока, который ради возвращения в Лигу 1 отказался от клубов, игравших в Лиге чемпионов, так и для "Марселя", который завершил предыдущий сезон на восьмом месте и вообще не попал в еврокубки.

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Для многих новичков тем летом именно тренер Роберто Де Дзерби стал главной фигурой, которая убедила их присоединиться к команде. Для Рабьо их отношения сразу вышли на другой уровень.

"Я сразу нашел с ним общий язык. Он постоянно общается, объясняет свои идеи, ищет оптимальную позицию для каждого игрока. Он очень много работает над тактикой. Проводит целые дни на тренировочной базе – с утра до ночи. Он буквально одержим футболом. Чтобы действительно добиваться успеха, нужно иметь такую же страсть, решительность, желание и амбиции. В конце сезона я играл выше, ближе к нападающему, и это мне очень нравилось, потому что эта позиция мне действительно подходит. Это тренер, который пытается подстроиться под игрока и найти для него лучшее место на поле с учетом партнеров вокруг. Он дает тебе ключи к следующему матчу еще на тренировках. Говорит: "Эта команда будет действовать так. Стань здесь, делай это, делай то". И складывается впечатление, что он уже заранее знает, как все будет разворачиваться на поле", – сказал Рабьо.

Напомним, что сезон 2024/25 "Марсель" завершил на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.