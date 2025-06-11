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Французские клубы хотят подписать лучшего бомбардира Лиги конференций

Франция

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Французские клубы хотят подписать лучшего бомбардира Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Амифико Пулулу, выступающий за польскую "Ягеллонию", завершил недавнюю кампанию Лиги конференций в статусе лучшего бомбардира турнира, забив 8 голов в 12 матчах. Теперь он привлекает интерес со стороны ряда клубов Лиги 1, сообщает Foot Mercato.

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Интерес к форварду сборной ДР Конго проявляют "ФК Париж", "Мец", "Осер" и "Лорьян". Несмотря на финансовые трудности, с которыми сейчас сталкивается большинство французских клубов, трансфер Пулулу не выглядит слишком затратным, ведь его можно подписать за сумму в пределах 3-4 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Пулулу провел 53 матча за "Ягеллонию" во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 4 ассиста.

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Лорьян Мец (Франция) Ягеллония (Белосток) Лига конференций Осер ФК Париж
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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