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Марсель отказался от идеи подписания хорватского ветерана

Франция

Слишком дорого

Марсель отказался от идеи подписания хорватского ветерана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Équipe, "Марсель" не будет подписывать Ивана Перишича. Хорват был одним из трех кандидатов на замену Луису Энрике, чей переход в "Интер" стал полноценным в начале этого месяца.

По данным издания, финансовые требования Перишича отпугнули "Марсель", который теперь переключился на другие варианты из Эредивизи: Ноа Ланга и Игора Пайшау. В отличие от Перишича, контракт которого истекает в конце сезона, оба игрока будут нуждаться в трансферной компенсации.

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Ланг, партнер Перишича по "ПСВ", доступен за 20 миллионов евро. А Пайшау, выступающий за "Фейенорд" и имеющий еще четыре года по контракту, обойдется дороже именно из-за продолжительности действующего соглашения.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Перишич провел 39 матчей за "ПСВ" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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