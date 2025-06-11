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Президент ПСЖ заявил, что он не сожалеет об уходе Килиана Мбаппе из клуба

Франция

Но поблагодарил за все

Президент ПСЖ заявил, что он не сожалеет об уходе Килиана Мбаппе из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе был последним игроком эпохи "галактикос" в "ПСЖ". Летом он покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к "Реалу". Считалось, что его уход повредит амбициям "ПСЖ" в Лиге чемпионов, однако парижане сумели получить титул в первом же сезоне без него.

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В интервью для C à Vous президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сказал, что он не жалеет из-за ухода Килиана Мбаппе из клуба.

"Я не сожалею из-за ухода Мбаппе. Я благодарен Килиану, а также Месси, Неймару, Златану. Они все были очень важными для клуба. В этом году нам повезло, и без Килиана, но я желаю ему всего наилучшего в 'Реале', если только он не будет играть против нас", – сказал Нассер Аль-Хелаифи.

Несмотря на эти слова, между "ПСЖ" и Мбаппе продолжается юридический спор относительно невыплаченных зарплат и бонусов на сумму около 55 миллионов евро.

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Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Алексей Полищук
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