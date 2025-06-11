Президент ПСЖ заявил, что он не сожалеет об уходе Килиана Мбаппе из клуба

Килиан Мбаппе был последним игроком эпохи "галактикос" в "ПСЖ". Летом он покинул клуб на правах свободного агента и присоединился к "Реалу". Считалось, что его уход повредит амбициям "ПСЖ" в Лиге чемпионов, однако парижане сумели получить титул в первом же сезоне без него.

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В интервью для C à Vous президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сказал, что он не жалеет из-за ухода Килиана Мбаппе из клуба.

"Я не сожалею из-за ухода Мбаппе. Я благодарен Килиану, а также Месси, Неймару, Златану. Они все были очень важными для клуба. В этом году нам повезло, и без Килиана, но я желаю ему всего наилучшего в 'Реале', если только он не будет играть против нас", – сказал Нассер Аль-Хелаифи.

Несмотря на эти слова, между "ПСЖ" и Мбаппе продолжается юридический спор относительно невыплаченных зарплат и бонусов на сумму около 55 миллионов евро.