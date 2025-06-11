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Известный инсайдер подтвердил переход талантливого воспитанника Манчестер Юнайтед в Марсель

Франция

Перспективный полузащитник теперь будет играть под руководством Роберто Де Дзерби

Известный инсайдер подтвердил переход талантливого воспитанника Манчестер Юнайтед в Марсель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эйнджел Гомес перейдет в "Марсель" на правах свободного агента, так как его контракт с "Лиллем" истекает в конце июня этого года.

Отмечается, что 24-летний английский полузащитник, который является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед", уже проходит медицинское обследование в "Марселе". Стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Подписание Гомеса является очень важным усилением для команды Роберто Де Дзерби перед началом нового сезона, в котором "Марсель" сыграет в Лиге чемпионов.

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В сезоне 2024/25 Эйнджел Гомес забил 2 гола и отдал один ассист в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Марсель Лилль Эйнджел Гомес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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