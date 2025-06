Известный инсайдер подтвердил переход талантливого воспитанника Манчестер Юнайтед в Марсель

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эйнджел Гомес перейдет в "Марсель" на правах свободного агента, так как его контракт с "Лиллем" истекает в конце июня этого года.

Отмечается, что 24-летний английский полузащитник, который является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед", уже проходит медицинское обследование в "Марселе". Стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Подписание Гомеса является очень важным усилением для команды Роберто Де Дзерби перед началом нового сезона, в котором "Марсель" сыграет в Лиге чемпионов.

????????⚪️ Angel Gomes to Olympique Marseille, here we go! Medical ongoing today after deal completed.



Gomes, in Marseille to sign a three year deal at OM after leaving Lille as free agent.



One more important addition ahead of UCL season for OM. pic.twitter.com/Zo1l14AEa9