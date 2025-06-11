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Известный инсайдер подтвердил переход талантливого воспитанника Манчестер Юнайтед в Марсель
Перспективный полузащитник теперь будет играть под руководством Роберто Де Дзерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Эйнджел Гомес перейдет в "Марсель" на правах свободного агента, так как его контракт с "Лиллем" истекает в конце июня этого года.
Отмечается, что 24-летний английский полузащитник, который является воспитанником академии "Манчестер Юнайтед", уже проходит медицинское обследование в "Марселе". Стороны согласовали условия трехлетнего контракта. Подписание Гомеса является очень важным усилением для команды Роберто Де Дзерби перед началом нового сезона, в котором "Марсель" сыграет в Лиге чемпионов.
????????⚪️ Angel Gomes to Olympique Marseille, here we go! Medical ongoing today after deal completed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025
Gomes, in Marseille to sign a three year deal at OM after leaving Lille as free agent.
One more important addition ahead of UCL season for OM. pic.twitter.com/Zo1l14AEa9
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В сезоне 2024/25 Эйнджел Гомес забил 2 гола и отдал один ассист в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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