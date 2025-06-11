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Марсель вскоре объявит о подписании контракта с хавбеком из Лилля
Ждем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес успешно прошел медицинское обследование и уже подписывает все необходимые документы, чтобы стать игроком "Марселя". Об этом пишет Фабрицио Романо.
24-летний англичанин перейдет в "Марсель" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Лиллем" истекает в конце июня этого года.
Гомес в сезоне 2024/25 провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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