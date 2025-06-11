Марсель вскоре объявит о подписании контракта с хавбеком из Лилля

Полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес успешно прошел медицинское обследование и уже подписывает все необходимые документы, чтобы стать игроком "Марселя". Об этом пишет Фабрицио Романо.

24-летний англичанин перейдет в "Марсель" на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Лиллем" истекает в конце июня этого года.

Гомес в сезоне 2024/25 провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.