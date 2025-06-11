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Победитель Лиги Чемпионов 2024/25 представил новую домашнюю форму. ФОТО
На презентации были три легенды клуба
Фото - PSG
Победитель Лиги Чемпионов 2024/25 представил новую домашнюю форму.
"ПСЖ" заявил, что новая форма тёмно-синего цвета, содержит красный и белые акценты . Решёточный дизайн намекает на каркас Эйфелевой башни.
"Легендарная футболка "Пари Сен-Жермен" стала еще более легендарной, чем когда-либо, благодаря полуночной синей основе, ярким красным и белым акцентам и решетчатому дизайну, вдохновленному металлическими конструкциями, - нарочитому кивку на каркас культовой парижской достопримечательности, занимающей здесь центральное место.
Это дань уважения парижской идентичности и наследию клуба. От улиц Большого Парижа до трибун "Парк де Пренс" - эта вещь гораздо больше, чем футболка: это униформа поколения, которое воспринимает футбол как культуру и обязательство", - сообщил клуб.
Le Paris Saint-Germain et Nike dévoilent le nouveau maillot Home des champions d'Europe— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 11, 2025
Форму на сцене также представляли клубные легенды: Блез Матюиди, Гийомо Оаро и Жереми Менез.
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Впервые "ПСЖ" сыграет в новой форме на клубном чемпионате мира 15 июня в матче против "Атлетико".
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