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Дешам может возглавить клуб в Саудовской Аравии после ЧМ-2026

Франция
Обновлено

У специалиста уже есть вариант продолжения своей тренерской карьеры

Дешам может возглавить клуб в Саудовской Аравии после ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представители Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF) связались с окружением главного тренера сборной Франции Дидье Дешама по поводу его возможного перехода в Саудовскую Аравию после Чемпионата мира 2026 года.

Однако источники, близкие к специалисту, признали, что им льстит интерес со стороны Саудовской Аравии, даже если еще слишком рано вести переговоры.

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Напомним, что Дешам объявил, что не будет продлевать свой контракт со сборной после Чемпионата мира 2026 года, таким образом завершив 14-летний период работы на этой должности.

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Дидье Дешам Саудовская Аравия
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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