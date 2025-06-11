Дешам может возглавить клуб в Саудовской Аравии после ЧМ-2026

Представители Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF) связались с окружением главного тренера сборной Франции Дидье Дешама по поводу его возможного перехода в Саудовскую Аравию после Чемпионата мира 2026 года.

Однако источники, близкие к специалисту, признали, что им льстит интерес со стороны Саудовской Аравии, даже если еще слишком рано вести переговоры.

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Напомним, что Дешам объявил, что не будет продлевать свой контракт со сборной после Чемпионата мира 2026 года, таким образом завершив 14-летний период работы на этой должности.