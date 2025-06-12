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Марсель объявил о подписании экс-полузащитника Манчестер Юнайтед
Официально
Фото - Olympique de Marseille
"Марсель" объявил о подписании экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед".
На официальном сайте "провансальцев" сообщается о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе 24-летнего английского полузащитника "Лилля" Эйнджела Гомеса на правах свободного агента.
Его контракт с "мастифами" заканчивается в конце июня этого года, поэтому в июле он присоединится к команде Роберто Де Дзерби. Условия соглашения между "Марселем" и Эйнджелом Гомесом сейчас не разглашаются.
Ранее известный инсайдер сообщал о том, что Гомес согласовал трехлетний контракт с "провансальцами".
???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 11, 2025
L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomes pour la venue au club du milieu international anglais ???????????????????????????? pic.twitter.com/dwbC4Mtncl
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В сезоне 2024/25 Эйнджел Гомес забил 2 гола и отдал один ассист в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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