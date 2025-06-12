Главная звезда ПСЖ рассказал, какой матч он считает своим лучшим в сезоне

Усман Дембеле провел великолепный сезон 2024/25, особенно удачным для него стал именно 2025 год. С начала года он забил 25 голов во всех турнирах. В командном плане сезон для "ПСЖ" также сложился идеально – клуб выиграл все возможные трофеи: Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок Франции.

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Как часто повторяет президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, "это команда звезда", однако были и яркие индивидуальные выступления, в частности от Дембеле. Своим лучшим матчем в сезоне 2024/25 француз считает один из поединков на пути к финалу Лиги чемпионов в Мюнхене.

"Мой лучший матч – против "Арсенала" в полуфинале, первая игра на "Эмирейтс". Я чувствовал себя хорошо. Думаю, я сыграл на высоком уровне, и если бы не травма, то, думаю, мог бы забить еще", – рассказал Дембеле.

Уже на 4-й минуте француз забил гол, который затем оказался победным, но на 70-й минуте его заменили из-за незначительного мышечного повреждения. Добавим, что в сезоне 2024/25 Дембеле провел 49 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 15 ассистов.