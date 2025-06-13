  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ не собирается продавать своего звездного нападающего

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ не собирается продавать своего звездного нападающего

Франция

Несмотря на интерес грандов

ПСЖ не собирается продавать своего звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации Foot Mercato, 22-летним Брэдли Барколя серьезно интересуются "Бавария" и "Ливерпуль". Оба клуба рассматривают вингера как потенциального игрока основного состава. Однако "ПСЖ" решительно отверг все попытки переманить игрока и полностью исключил возможность продажи.

Несмотря на громкий январский трансфер Хвичи Кварацхелии, Барколя остается ключевой фигурой в долгосрочном проекте Луиса Энрике. Сам игрок также не планирует менять клуб – он хочет продолжить карьеру именно в Париже.

Читайте такжеЗабарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов

Барколя присоединился к "ПСЖ" в августе 2023 года, перейдя из "Лиона" за 50 миллионов евро. С тех пор он стал важной частью атаки парижан и дебютировал за национальную сборную Франции.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Барколя провел 58 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 19 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Де Дзерби раскритиковал миф о своем стиле игры: Вы думаете, что я работаю, чтобы выглядеть дураком?
yellow-arrow
Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости