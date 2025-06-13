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ПСЖ не собирается продавать своего звездного нападающего
Несмотря на интерес грандов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Foot Mercato, 22-летним Брэдли Барколя серьезно интересуются "Бавария" и "Ливерпуль". Оба клуба рассматривают вингера как потенциального игрока основного состава. Однако "ПСЖ" решительно отверг все попытки переманить игрока и полностью исключил возможность продажи.
Несмотря на громкий январский трансфер Хвичи Кварацхелии, Барколя остается ключевой фигурой в долгосрочном проекте Луиса Энрике. Сам игрок также не планирует менять клуб – он хочет продолжить карьеру именно в Париже.
Барколя присоединился к "ПСЖ" в августе 2023 года, перейдя из "Лиона" за 50 миллионов евро. С тех пор он стал важной частью атаки парижан и дебютировал за национальную сборную Франции.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Барколя провел 58 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 19 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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