  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель договорился о трансфере английского таланта

В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель договорился о трансфере английского таланта

Франция

Опередили конкурентов

Марсель договорился о трансфере английского таланта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, "Марсель" достиг полной договоренности с 22-летним защитником "Бернли" Си Джеем Иганом-Райли, который подпишет четырехлетний контракт.

Иган-Райли этим летом стал свободным агентом – его контракт с "Бернли" истекает в конце месяца. Казалось, что фаворитом в борьбе за англичанина был "Страсбур", однако "Марсель" воспользовался моментом и перехватил трансфер. Защитник, который сейчас находится в расположении сборной Англии U-21, пройдет медосмотр, как только это позволит график.

Читайте такжеМарсель объявил о подписании экс-полузащитника Манчестер Юнайтед

По информации Хокинса, в услугах Игана-Райли также были заинтересованы "Вест Хэм Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Милан" и "Порту".

Добавим, что в сезоне 2024/25 защитник провел 43 матча за "Бернли" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Милан нацелился на подписание брата звезды ПСЖ
yellow-arrow
Де Дзерби раскритиковал миф о своем стиле игры: Вы думаете, что я работаю, чтобы выглядеть дураком?
yellow-arrow
ПСЖ не собирается продавать своего звездного нападающего
Марсель Бернли Англия U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrice Hawkins
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости