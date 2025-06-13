Марсель договорился о трансфере английского таланта

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, "Марсель" достиг полной договоренности с 22-летним защитником "Бернли" Си Джеем Иганом-Райли, который подпишет четырехлетний контракт.

Иган-Райли этим летом стал свободным агентом – его контракт с "Бернли" истекает в конце месяца. Казалось, что фаворитом в борьбе за англичанина был "Страсбур", однако "Марсель" воспользовался моментом и перехватил трансфер. Защитник, который сейчас находится в расположении сборной Англии U-21, пройдет медосмотр, как только это позволит график.

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По информации Хокинса, в услугах Игана-Райли также были заинтересованы "Вест Хэм Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Милан" и "Порту".

Добавим, что в сезоне 2024/25 защитник провел 43 матча за "Бернли" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.