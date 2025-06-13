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Canal+ сделал предложение LFP Media насчет трансляции французской Лиги 1
Даже два предложения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй сезон подряд Французская профессиональная футбольная лига (LFP) ведет переговоры по трансляционным правам на матчи Лиги 1.
Прошлым летом сделка с DAZN и BeIN Sports была заключена в спешке, практически перед самым стартом чемпионата. Она принесла примерно 500 миллионов евро – меньше половины от суммы, на которую надеялись в LFP. Однако эта сделка просуществовала недолго – уже через год она была расторгнута.
В ответ на это LFP объявила о планах создать собственный канал для трансляций Лиги 1. И теперь есть два предложения по распространению этого продукта – оба от Canal+. Как сообщает издание L'Équipe, исторический транслятор Лиги 1 вернулся к переговорам после конфликта с LFP и ее президентом Венсаном Лабрюном.
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Первое предложение Canal+ предусматривает сотрудничество с новым каналом Лиги 1 – трансляцию 8 из 9 матчей тура и совместную трансляцию центрального матча недели. Такая схема будет действовать в следующем сезоне, а уже со следующих трех сезонов Canal+ будет транслировать все 9 матчей тура. То есть, в перспективе это эксклюзивное предложение.
Canal+ готовы предоставить минимальную финансовую гарантию, а также делить доходы после достижения определенного порога, однако сумму гарантии компания не озвучила. Canal+ также стремится предоставить своим подписчикам льготную стоимость просмотра матчей Лиги 1. Второе предложение – так называемый "план Б", который предусматривает лишь распространение трансляций без каких-либо особых преимуществ.
В любом случае, LFP стремится возобновить сотрудничество со своим давним партнером и склоняется к "плану Б", если только им не предложат привлекательную минимальную гарантию.
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