Canal+ сделал предложение LFP Media насчет трансляции французской Лиги 1

Второй сезон подряд Французская профессиональная футбольная лига (LFP) ведет переговоры по трансляционным правам на матчи Лиги 1.

Прошлым летом сделка с DAZN и BeIN Sports была заключена в спешке, практически перед самым стартом чемпионата. Она принесла примерно 500 миллионов евро – меньше половины от суммы, на которую надеялись в LFP. Однако эта сделка просуществовала недолго – уже через год она была расторгнута.

В ответ на это LFP объявила о планах создать собственный канал для трансляций Лиги 1. И теперь есть два предложения по распространению этого продукта – оба от Canal+. Как сообщает издание L'Équipe, исторический транслятор Лиги 1 вернулся к переговорам после конфликта с LFP и ее президентом Венсаном Лабрюном.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первое предложение Canal+ предусматривает сотрудничество с новым каналом Лиги 1 – трансляцию 8 из 9 матчей тура и совместную трансляцию центрального матча недели. Такая схема будет действовать в следующем сезоне, а уже со следующих трех сезонов Canal+ будет транслировать все 9 матчей тура. То есть, в перспективе это эксклюзивное предложение.

Canal+ готовы предоставить минимальную финансовую гарантию, а также делить доходы после достижения определенного порога, однако сумму гарантии компания не озвучила. Canal+ также стремится предоставить своим подписчикам льготную стоимость просмотра матчей Лиги 1. Второе предложение – так называемый "план Б", который предусматривает лишь распространение трансляций без каких-либо особых преимуществ.

В любом случае, LFP стремится возобновить сотрудничество со своим давним партнером и склоняется к "плану Б", если только им не предложат привлекательную минимальную гарантию.