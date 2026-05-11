Лига 1. ПСЖ одолел Брест и оказался в шаге от чемпионства

"Пари Сен-Жермен" все-таки одержал минимальную победу над "Брестом" в рамках 33-го тура Лиги 1 и оказался в шаге от чемпионства.

На эту игру главный тренер парижан Луис Энрике снова выпустил полурезервный состав, дав возможность лидерам команды и некоторым ключевым игрокам отдохнуть после непростого ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" в середине этой недели.

Хозяева, как и ожидалось, доминировали в этой встрече с первых минут и владели инициативой. Но, несмотря на преимущество по игре и количество созданных моментов, "красно-синие" не смогли поразить ворота соперника в первом тайме.

В начале второго тайма тренер "ПСЖ" решил постепенно усилить атаку своей команды, чтобы не потерять очки в таком важном матче на финишной прямой сезона в чемпионате Франции. Довольно долго парижане пытались открыть счет, и все же им удалось это сделать, но только на 82-й минуте благодаря Дезире Дуэ.

Талантливый нападающий французского гранда обошел нескольких соперников и нанес точный удар из пределов штрафной площадки, попав в правый нижний угол ворот "Бреста". Вратарь "пиратов" Грегуар Кудер практически не имел никаких шансов на спасение. Позже, после забитого гола, игра несколько успокоилась. "ПСЖ" не напрягался и спокойно забрал три очка в своих стенах в матче против соперника уровнем ниже.

Украинский центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный провел все 90 минут на поле и записал в свой актив очередной "сухой" матч.

Судьба чемпионства в Лиге 1 еще не решена, поскольку разрыв между "ПСЖ", занимающим первое место в турнирной таблице, и "Лансом", идущим вторым, по-прежнему составляет 6 очков. Однако уже в перенесенном матче 29-го тура, который состоится в среду, 13 мая, мы узнаем, станет ли команда Луиса Энрике обладателем этого титула.

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

"ПСЖ" — "Брест" 1:0

Гол: Дуэ (82)

"ПСЖ": Марин — Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Маюлу — Руис (Кварацхелия, 61), Беральдо, Дро — Барколя (Невеш, 69), Рамуш (Дембеле, 61), Ли Кан Ин (Дуэ, 53)

"Брест": Кудер — Диас Жуниор, Тусар (Макалу, 87), Ле Гуэн — Гиндо, Маньетти, Шотар, Эбимбе — Думбия (Лабо, 67), Ажорк, Дель Кастильо (Бальде, 87)

Предупреждения: нет