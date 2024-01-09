Franz Beckenbauer. Как Кайзер эксплуатировал статус звезды задолго до Бекхэма и Роналду

От редакции UA-Футбол. Материал Антона Павлушко вышел в свет в 2018-м году. Однако целесообразности он не потерял до сих пор. Наоборот, в свете известия о смерти Франца Бекенбауэра подборка приобретает новую актуальность. Обновляем.

Возраст футбольных звезд не долог. Как бы красиво игрок не играл, но рано или поздно его начинают забывать. Для многих сегодняшних молодых болельщиков Оливер Бирхофф, например, - очередной функционер немецкого футбола. Еще может кто вспомнит, что он играл с Шевченко в первых сезонах в «Милане». Кто постарше, тот знает, что он забил два победных мяча в финале ЧЕ-96. Звезда? Конечно звезда, но скорее с приставкой «бывшая».

Однако есть «звезды» вечные. Одной из вечных звезд немецкого футбола безусловно является Франц Беккенбауэр. Для болельщиков советского футбола он известен по противостоянию мюнхенской «Баварии» в финале Суперкубка УЕФА 1975 года против киевского «Динамо». Главная звезда украинского и советского футбола Олег Блохин как раз засветился в тех матчах для всего мира.

Но главной звездой «Баварии» тогда был Франц Беккенбауэр. Причем именно звездой он стал еще в 60-е годы и играл даже в финале ЧМ-66. И когда большинство футбольных звезд просто тратили деньги на автомобили, девушек, алкоголь и кокс , то Беккенбауэр одним из первых начал зарабатывать деньги еще и вне футбола. Его карьера пришлась на лучшие годы немецкой экономики и на развитие (цветного) телевидения в Западной Германии.

Новоиспеченный игрок сборной ФРГ в далеком 1966-м году одним из первых спортсменов снялся в рекламном клипе для немецкого телевидения. Беккенбауэр стал лицом супов с фрикадельками марки Knorr: «Kraft in den Teller - Knorr auf den Tisch» ( «Сила на тарелке - Кнорр на столе»).

Ролик снимали в квартире Бекенбауера, за несколько дублей вышел культовый клип немецкого TV. С Беккенбауэра тогда многие смеялись, но короткий клип принес ему 12 000 дойчмарок и начал многолетнюю рекламную карьеру.

В том же году 21-летний юноша выпускает свою ... автобиографию «Дирижер в центре поля» (Dirigent im Mittelfeld), а впоследствии еще не раз выпускает книги о себе, рассказывая о немецком футболе изнутри.

В том же году Беккенбауэр еще и начал петь. Он выпускает два сингла, а для рекламы телевизионной лотереи канала ARD вместе с игроками мюнхенской «Баварии» адаптирует одну из песен - Франц и его партнеры по команде нелепо хлопают, а затем романтично поют песню «Хороших друзей никто не разлучит» (Gute Freunde kann niemand trennen ):

Сама песня заняла 31-е место в чартах 1966 года и частенько еще и сейчас ее можно услышать по радио. Уже в 2000-е мотив песни был использован в рекламе телеканала Sky, который стоит посоветовать «лучшим друзьям». В клипе Франц за рулем топовой модели Mercerdes - также реклама.

Уже на ЧМ-70 сборная ФРГ ехала под цветную рекламу с Беккенбауэром - он разыгрывал билеты в Мексику вместе с сетью заправок ARAL.

А вот суровый немецкий диктор напоминает, что Беккенбауэр пользуется туалетной водой Brut 33 от Faberge:

Для чего ему было нужно столько денег? Возможно ответ на этот вопрос кроется в том, что он стал отцом уже в неполные 18 лет, а в 23 уже имел троих детей. Однако ключевую роль в его карьере сыграло то, что уже в 19 лет его личным менеджером стал легендарный Роберт Шван (Robert Schwan), который одновременно работал президентом «Баварии» и собственно сделал из этой команды лидера немецкого и мирового футбола.

Классические спортивные костюмы от Adidas а-ля 70-е годы торгуются под маркой Beckenbauer. Вместо современных разрисованных бутс всегда можно выбрать классическую модель "Kaiser 5".

«Кайзер», как его стали называть позже, не отказывался рекламировать любые бытовые вещи. Так он был лицом (хм ... или волосами) рекламной компании типичного продукта для одиночек - электрической бритвы для волос Hairmatic 2000 - швейцарский культовый прибор, до сих пор можно найти на блошиных рынках по всей Европе.

Фотографировать любимых футболистов накануне ЧМ-72 он «советовал» с помощью камеры Rollei 35:

Если и пить пиво, то только Erdinger, а его можно запивать напитком Vitamalz.

Отдельно надо упомянуть о рекламе автомобилей. Здесь Беккенбауэр в разные годы был лицом многих марок.

В Мюнхене он ездил на топовых моделях BMW,

Но накануне ЧЕ-74 он снялся в рекламе Mercedes Benz, на который впоследствии и пересел:

Но уже в 80-м году он неожиданно стал лицом итальянской марки Lancia, которая пыталась выйти на немецкий рынок:

Уже в 90-е он снова пересаживается из привычного ему Мерседеса на японскую Mitsubishi:

Контракт 1993 года с этой маркой принес ему 5 млн дойчмарок

В сезоне 94/95 можно было приобрести именную модель Mitsubishi 3000 GT. В конце концов впоследствии Франц все равно продолжил рекламировать Mercedes. И не забываем, что его «Бавария» рекламировала то Opel, то Audi, где Франц также принимал участие в рекламных съемках.

В 1977 году он едет поднимать футбол в США, став вместе с бразильцем Пеле звездой местного проекта «Нью-Йорк Космос» - еще один большой рекламный контракт длиной в четыре сезона. Немецкая пресса тогда просто с ума сходила из-за этого неожиданного трансфера и самой фигуры Беккенбауэра. Капитан сборной ФРГ как раз развелся со своей первой женой, а что это за пример для молодежи? А еще в 1976-м году он пытался скрыть свои сверхприбыли в Швейцарии, но немецкие следователи заставили его доплатить 1,8 млн дойчемарок налогов. Однако в США это мало кого интересовало, и он за миллионы счастливо показывал американцам, как надо играть в футбол, когда это еще не было мейнстримом.

В 80-е он доигрывал в Гамбурге, где успел порекламировать Britisch Petroleum. Но даже по окончании активной карьеры он продолжал советовать косить газоны косилкой AL-KO, покупать видеокассеты марки Scotch, играть в компьютеры Atari, покупать электронику в CE Consumer Electronic, носить костюмы от Saint-John. В его любимом Мерседесе вы могли дозвониться к нему на телефон компании Philips.

Фотографировать спортивную легенду лучше всего на пленку Agfa Color, на ЧЕ-88 его ко-тренером был напиток Coca Cola, а делать ремонты по дому помогал магазин OBI. Держать себя в форме накануне триумфального ЧМ-90 можно было с помощью Hipp-Sport. А смотреть на легенду можно было через окна Schüco.

В конце 90-х он стал лицом рекламной кампании мобильного оператора E-Plus, со слоганом «Это уже сегодня Рождество?» ( «Ja is 'denn heut" scho "Weihnachten?»). Вскоре он со скандалом перешел к конкуренту O2, используя тот же слоган. Были долгие суды и еще больше рекламы.

Пил пиво Warsteiner, вспоминал молодость на кабриолетах Mercedes и стал ведущим функционером FIFA, помогая организовывать Чемпионаты Мира. Здесь на него и обратили внимание функционеры «Газпрома» (2012), который как раз должен был улучшить имидж русских в мире.

Последние резонансные коррупционные действия в ФИФА оставляют много вопросов. Так на стройках стадионов в Катаре Беккенбауэр «не увидел ни одного раба». И вообще, на всякий случай и подальше от немецких налоговиков он годами прописан в Австрии.

В общем, рекламная карьера Беккенбауэра вне спорта столь же звездная как и его спортивная молодость. В отличие от большинства своих звездных сверстников, он не дает о себе забыть и по сей день. Все эти сегодняшние «криштиану роналду» лишь копируют то, что Кайзер Франц делал еще в 60-е годы.