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Голкипер Шальке Нюбель дисквалифицирован на четыре матча
Об этом пишут немецкие издания
Голкипер "Шальке" Александр Нюбель получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщает Kicker. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.
Также вратаря оштрафовали на 12 тысяч евро. В матче чемпионата Германии против "Айнтрахта" (1:0) футболист получил красную карточку после того, как грубо нарушил правила против Мията Гачиновича.
В этом сезоне 23-летний Александр Нюбель провел 17 матчей и пропустил 20 мячей.
This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel ???? pic.twitter.com/4DxyaRXOWK— ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019
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