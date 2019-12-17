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Голкипер Шальке Нюбель дисквалифицирован на четыре матча

Германия
(1 голосов)

Об этом пишут немецкие издания

Голкипер Шальке Нюбель дисквалифицирован на четыре матча
Новина українською

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщает Kicker. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Также вратаря оштрафовали на 12 тысяч евро. В матче чемпионата Германии против "Айнтрахта" (1:0) футболист получил красную карточку после того, как грубо нарушил правила против Мията Гачиновича.

В этом сезоне 23-летний Александр Нюбель провел 17 матчей и пропустил 20 мячей.

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В статье: Шальке (Германия) Александр Нюбель
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