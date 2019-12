Голкипер Шальке Нюбель дисквалифицирован на четыре матча

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщает Kicker. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Также вратаря оштрафовали на 12 тысяч евро. В матче чемпионата Германии против "Айнтрахта" (1:0) футболист получил красную карточку после того, как грубо нарушил правила против Мията Гачиновича.

В этом сезоне 23-летний Александр Нюбель провел 17 матчей и пропустил 20 мячей.

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel ???? pic.twitter.com/4DxyaRXOWK