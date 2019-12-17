Бундеслига. Позорное поражение Вердера Майнцу

Совсем плохи дела у “Вердера”. Домашние 0:1 с “Падерборном” (последняя команда лиги), затем 1:6 в Мюнхене, а теперь 0:5 в домашней игре с “Майнцом”. Бременцы выиграли в чемпионате Германии всего лишь один матч за последние три месяца. Зона вылета совсем близко.

Сегодня “Вердер” пропустил первые три гола уже к двадцатой минуте, не справляясь с простыми, но эффективными атаками “Майнца”. Второй гол “карнавального клуба” стал символом всех неудач “Вердера”. Защитник Велькович не смог сориентироваться при простом навесе, срезал мяч в штангу в своих ворот, а от каркаса мяч ударился в спину вратаря Павленки и оказался в воротах.

Шведский форвард “Майнца” Робин Квайсон оформил свой первый в Бундеслиге хет-трик еще в первом тайме, а после перерыва игры уже практически не было. Бременцы старались забить хотя бы гол престижа, но еще одним мячом отметился “Майнц”.

Контракт Флориана Кофельдта с “Вердером” действует до 2023 года, но вряд ли он сохранит свою должность после такого поражения.

обновление 18.12.2019. Руководство “Вердера” заявило, что на данный момент отставка Кофельдту не грозит.

Бундеслига, 16-й тур. Бремен, “Везерштадион”, 37720 зрителей

“Вердер” Бремен – “Майнц” 0:5

Голы: Квайсон 10, Павленка 15 (авт.), Квайсон 19, Квайсон 38, Матета 81

“Вердер”: Павленка – Ланг (Бартельс 80), Велькович, Мойсандер, Аугустинссон – Максимилиан Эггештайн, Шахин (Йоганнес Эггештайн 27), Классен – Биттенкур, Осако (Писарро 69), Рашица

“Майнц”: Центнер – Аарон Мартин, Хак, Ньякате, Баку – Кунде(Баррейро 78), Фернандеш (Брозински 27) – Квайсон, Боэтиюс, Озтуналы – Салаи (Матета 67)

Предупреждения: Йоганнес Эггештайн 77, Биттенкур 79 – Фернандеш 18, Баку 79