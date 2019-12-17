Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:3. Бундеслига во всей красе

В предпоследнем туре первого круга Бундеслиги был сыгран матч, который будет претендовать на звание самой зрелищной игры сезона. “Боруссия” полностью переиграла “РБ Лейпциг” в первом тайме и выигрывала со счетом 2:0. Однако после перерыва из-за индивидуальных ошибок Дортмунд растерял все преимущество. Сразу же Джейдон Санчо снова вывел “Боруссию” вперед, но “Лейпциг” нашел в себе силы, чтобы вновь отыграться и забить третий гол. Дортмунд упустил возможность приблизиться к “РБ” в турнирной таблице – между командами четыре очка.

Матч начался в высоком темпе, “Боруссия” на правах хозяев раскрывалась чуть больше и искала варианты в атаке. Игру должен был развязать забитый гол, но он получился очень странным. Юлиан Вайгль не забивал в Бундеслиге больше года, но решился на дальний удар. Вратарь “Лейпцига” Петер Гулачи чуть ли не реже всех в чемпионате Германии допускает невынужденные ошибки, но в этот раз не справился с простым ударом.

У “Лейпцига” в атаке практически ничего не было, и “Боруссия” скоро забила второй гол. Шедевр сотворил Юлиан Брандт. Он получил в штрафной пас от Санчо, сделал “марсельскую рулетку”, качнул Упамекано и вколотил мяч в ворота. Один из красивейших голов 2019-го года.

Юлиану Нагельсманну стало понятно, что план “А” на игру не работает, поэтому “Лейпциг” отказался от игры низом и перешел к лонгболлам. Под конец тайма дважды опасно головой пробивали Поульсен и Вернер, но Бюрки был надежен. Это были превосходные 45 минут от “Боруссии”, наверное, их лучший тайм в сезоне.

В перерыве в Дортмунде пошел сильный дождь… и все изменилось. “Красные быки” продолжали играть лонгболлами и эта тактика себя оправдала. На 47-й минуте кипер BVB Бюрки неудачно вышел из ворот, и головой скинул мяч Вернеру. Тимо легко попал по пустым воротам – 2:1.

Проходит семь минут и теперь уже ошибся Брандт, отдав неаккуратный пас назад. Вернер перехватил мяч и снова поразил ворота “Боруссии”. Две индивидуальные ошибки, и от преимущества Дортмунда не осталось ничего. А Вернер сравнялся по голам с Левандовски – у поляка и немца по 18 забитых мячей.

Однако команда Фавра не дрогнула. Реактивный Джейдон Санчо получил пас от Ройса и забил третий гол в матче. Англичанин забивает уже в седьмой игре подряд. Несколькими мгновениями позже рефери мог поставить пенальти в ворота “Лейпцига”, когда Упамекано выставил ногу перед Санчо. Однако нарушение не было зафиксировано, Санчо травмировался и не смог продолжить игру, что сильно ослабило игру Дортмунда в атаке.

После пятого гола команды взяли передышку, “РБ Лейпциг” перестал угрожать воротам Дортмунда, и игра завязла в центре поля, хотя у Дортмунда были неплохие выходы в контратаки. Однако игра в защите у BVB окончательно разладилась и очередной лонгболл “Лейпцига” привел к третьему голу. Упамекано выполнил точный кросс на Мукиэле, (Геррейру проспал эпизод), а фланговый бек “Лейпцига” отдал пас в штрафную на Шика – 3:3.

Дортмунд остается Дортмундом. Команда Фавра просто не способна на более-менее одном уровне провести матч с сильным соперником. Когда у “Боруссии” все получается, она играет в лучший футбол в Бундеслиге, но индивидуальные ошибки в защите перечеркивают все, что есть положительного в этой команде. “Лейпциг” спас для себя этот матч, хотя без везения не обошлось.

Бундеслига, 16-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 80200 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “РБ Лейпциг” 3:3

Голы: Вайгль 23, Брандт 34, Санчо 55 – Вернер 47, Вернер 53, Шик 78

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Загаду – Хакими, Вайгль, Брандт, Геррейру (Шульц 84) – Азар, Ройс, Санчо (Пищек 71)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Демме, Лаймер, Забитцер (Кунья 70) – Форсберг (Нкунку 46) – Вернер, Поульсен (Шик 62)

Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”, 20350 зрителей

“Унион” Берлин – “Хоффенхайм” Зинсхайм 0:2

Голы: Бебу 56, Баумгартнер 90

Аугсбург, “ВВК-Арена”, 27763 зрителя

“Аугсбург” – “Фортуна” Дюссельдорф 3:0

Голы: Макс 32, Едвай 61, Макс 72