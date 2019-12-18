Германия
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Триллер. Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов
Видеообзор фантастических голов и невероятных ошибок в матче Боруссии и Лейпцига
Бундеслига, 16-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 80200 зрителей
“Боруссия” Дортмунд – “РБ Лейпциг” 3:3
Голы: Вайгль 23, Брандт 34, Санчо 55 – Вернер 47, Вернер 53, Шик 78
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