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Триллер. Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Видеообзор фантастических голов и невероятных ошибок в матче Боруссии и Лейпцига

Триллер. Боруссия Д - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 16-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 80200 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “РБ Лейпциг” 3:3

Голы: Вайгль 23, Брандт 34, Санчо 55 – Вернер 47, Вернер 53, Шик 78

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Тимо Вернер Юлиан Брандт РБ Лейпциг Роман Бюрки Патрик Шик Джейдон Санчо
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