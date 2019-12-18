Фрайбург - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 16-й тур

18 декабря. Фрайбург. "Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” 21:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

“Фрайбург” – скромный по меркам Бундеслиги клуб, но после 15 туров он занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от “Баварии” всего на два очка. Конечно, по ожидаемым очкам расстояние между командами не два, а 17 очков, но это говорит и о том, насколько эффективен “Фрайбург”. Команда Кристиана Штрайха мало пропускает (18 голов), но выжимает максимум из своих стандартных положений, угловых и контратак. В этом сезоне “Фрайбург” играл дома с четырьмя представителями Германии в еврокубках (“РБ Лейпциг”, “Боруссия” Д, “Айнтрахт”, “Вольфсбург”) и никому не проиграл. Хороший вызов для “Баварии”.

Цифры и факты

“Фрайбург” был единственной командой в прошлом сезоне Бундеслиги, которая не проиграла “Баварии”. С другой стороны, ни одна команда в истории чемпионата Германии не проигрывала “Баварии” так часто (26 матчей).

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Лучший бомбардир “Баварии” Роберт Левандовски забил 14 голов (включая пять дублей) в 14 матчах против “Фрайбурга”.

“Фрайбург” не пропускает в домашних матчах больше двух мячей, а в последних трех поединках на “Шварцвальд-Штадионе” обыграл “РБ Лейпциг” (2:1), “Айнтрахт” (1:0) и “Вольфсбург” (1:0).

Ориентировочные составы

К травмированным Зюле, Эрнандесу, Арпу, Кюизансу и Коману добавились еще и центрхавы Горетцка и Толиссо. Ханси Флик остался практически без вариантов, на лавке запасных из опытных футболистов будут только вратарь Ульрайх, центрбек Боатенг и вингер Перишич.

“Фрайбург”: Флеккен – Гульде, Кох, Хайнц – Франц, Хаберер, Хефлер, Гюнтер – Грифо, Петерсен, Хелер

“Бавария”: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Гнабри, Мюллер, Коутиньо – Левандовски

Прогноз на матч Фрайбург – Бавария 1:3

В матче с “Вердером” на прошлой неделе “Баварии” было непросто справляться с прессингом и контратаками бременцев в первом тайме. Однако Ханси Флик своими подсказками и своевременной заменой Боатенга смог повлиять на игру и “Бавария” выиграла с разгромным счетом. В каждом матче, даже в проигранных поединках “Байеру” и “Боруссии” М мюнхенцы создавали гораздо больше моментов, чем соперник. Если в предстоящем матче Левандовски, Мюллер, Коутиньо и другие будут реализовывать свои моменты, “Бавария” добьется победы, пусть это будет и не просто.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.