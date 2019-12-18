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Йоахим Лев: Переход Сане в Баварию сделает Бундеслигу более привлекательной
Немецкий наставник выступает за подобное развитие событий
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свои мысли о возможном переходе Лероя Сане в стан немецкого чемпиона.
"Когда такой игрок как Сане, возвращается в Бундеслигу, это всегда становится хорошей новость. У него свой особенный стиль игры и я уверен, что его приход сделает чемпионат более привлекательным.
Должен ли он покинуть "Ман Сити"? Это зависит лишь от его желания", - приводит слова Лева AS.
Напомним, что в конце лета Сане получил серьезную травму и не выходил на поле с того времени.
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