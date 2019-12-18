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Йоахим Лев: Переход Сане в Баварию сделает Бундеслигу более привлекательной

Германия
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Немецкий наставник выступает за подобное развитие событий

Йоахим Лев: Переход Сане в Баварию сделает Бундеслигу более привлекательной
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал свои мысли о возможном переходе Лероя Сане в стан немецкого чемпиона.

"Когда такой игрок как Сане, возвращается в Бундеслигу, это всегда становится хорошей новость. У него свой особенный стиль игры и я уверен, что его приход сделает чемпионат более привлекательным.

Должен ли он покинуть "Ман Сити"? Это зависит лишь от его желания", - приводит слова Лева AS.

Напомним, что в конце лета Сане получил серьезную травму и не выходил на поле с того времени.

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В статье: Йоахим Лев Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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