  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Фрайбург - Бавария. Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрайбург - Бавария. Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Германия
(1 голосов)

Матч шестнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Фрайбург - Бавария. Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 16-й тур.

18 декабря, Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" 21:30 "Бавария"

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Фрайбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...