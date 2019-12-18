Фрайбург - Бавария 1:3. Лучше, чем Эль Класико

В то время как в 900 километрах от земли Баден-Вюртемберг проводился матч с очень громкой футбольной вывеской, самая зрелищная игра дня состоялась именно во Фрайбурге, на живописном “Шварцвальд-Штадионе” (стадионе “Черного леса”). Одноименный клуб едва не отобрал очки у чемпиона, показав яркую игру.

Ханси Флик – очень смелый тренер. Увидев состав “Баварии”, можно было схватиться за голову. Вингер на левом фланге защиты (Дэвис), два фулбека в центре (Алаба, Павар), всегда настроенный на атаку Киммих справа, контролирующий опорник Тиаго, четыре атакующих хава (Перишич, Мюллер, Коутиньо, Гнабри) и Левандовски. А кто защищаться-то будет? Об этом “Бавария” не думала. “Рекордмайстер” выдал мощный старт против “Фрайбург” и прижал к его воротам, не давая ни секунды на передышку. Были моменты у Левандовски, Мюллера, Гнабри, и забил все-таки поляк. Дэвис выполнил шикарный проход и прострел, а Роберт забил свой 19-й гол в чемпионате, вновь опередив Тимо Вернера, и вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Бундеслиги.

Прошло полчаса и “Фрайбург” наконец-то отодвинул игру у своих ворот. И сразу стал тревожить Нойера, вынуждая его совершать топ-сэйвы. Грифо, Петерсен, Хелер… еще до перерыва “Фрайбург” должен был забивать не один мяч.

Гол в ворота “Баварии” назревал и команда Кристиана Штрайха провела его во втором тайме. Вся четверка защиты “Баварии” вместе с опорной зоной провалились, когда Квон выполнил подачу, а Грифо, опередив Киммиха, поразил цель.

Петерсен, Хефлер сразу же едва не забили еще, а у других ворот Флеккен вытащил мертвый мяч после удара Перишича. Становилось жарко, и Флик попытался уберечь свои ворота выходом Мартинеса вместо Мюллера. Но команды завелись так, что остановить их уже было невозможно. Это была игра без центра поля, могли забивать первые, вторые, все было в этой игре, даже Хефлер в одном эпизоде прокинул мяч между ног Коутиньо.

У “Баварии” практически не было резерва на этот матч, только Ульрайх, Мартинес, Боатенг и молодежь. И именно игрок дубля, вышедший на замену, забил победный гол. Всего две минуты понадобилось 18-летнему нидерландцу Джошуа Зиркзее, чтобы забить свой дебютный гол за первую команду. А на последних секундах Гнабри установил окончательный счет – 3:1.

37 ударов на двоих и 14(!) голевых моментов. Фантастический матч, в котором обе команды заслуживали победить, но удача была на стороне “Баварии”.

Бундеслига, 16-й тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”, 24000 зрителей

“Фрайбург” – “Бавария” 1:3

Голы: Грифо 59 – Левандовски 16, Зиркзее 90+2, Гнабри 90+5

“Фрайбург”: Флеккен – Хаберер, Гульде, Хайнц, Гюнтер – Франц (Квон 54), Хефлер, Кох, Грифо (Борелло 76) – Петерсен, Хелер (Шлоттербек 90+3)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Павар, Киммих – Коутиньо (Зиркзее 90), Тиаго, Мюллер (Мартинес 63) – Перишич, Левандовски, Гнабри

Предупреждения: Мюллер 50, Левандовски 69, Тиаго 89