Бундеслига. Гладбах сравнялся по очкам с Лейпцигом, камбэк Кельна, Шальке упустил победу над Вольфсбургом

Бундеслига, 16-й тур.

Если вывести за скобки “Вердер”, который по итогам сегодняшнего тура провалился в зону вылета, “Айнтрахт” – самая кризисная команда лиги. Даже преимущества 2:0 было недостаточно коллективу Ади Хюттера, чтобы добыть победу. Матч с “Кельном” начался для “орлов” идеально – два угловых, два гола. Однако под конец тайма третий вратарь “Айнтрахта” Видвальд пропустил необязательный гол после дальнего удара Хектора. После перерыва “Кельн” добил “Айнтрахт” его же оружием, забив два гола после угловых, а на последней секунде убежал в контратаку. Пять поражений в последних шести матчах, и “Айнтрахт” уже в четырех очках от зоны вылета. Вторая подряд победа “Кельна” подняла его на 15-е место.

“Шальке”, выигравший в воскресенье у “Айнтрахта”, не смог продлить свою победную серию. Следует даже сказать иначе. Ничья – это удовлетворительный результат для “кнаппен” в матче с “Вольфсбургом”. “Волки” очень здорово сыграли в прошлом туре с “Боруссией” М и сегодня превосходили “Шальке”. Гол центрбека Кабака на первых минутах второго тайма не был логичным, и к счастью для “Вольфсбурга” ему удалось отыграться. Вратарь Маркус Шуберт, заменивший Александера Нюбеля, играл отлично, и сделал девять сэйвов, но именно после его ошибки “Шальке” пропустил – экс-кипер “Динамо” Дрезден выронил мяч из рук после навеса и Мбабу сыграл на добивании.

Вернулась к победам “Боруссия” Менхенгладбах. В первой половине игры против “Падерборна” было непросто, однако сразу после перерыва Гладбах включил прессинг, забил гол, потом еще один, и довел матч до победы. “Жеребцы” сравнялись по очкам с “Лейпцигом”, но проигрывают команде Нагельсманна по разнице мячей.

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 50300 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “Кельн” 2:4

Голы: Хинтереггер 6, Пасиенсия 30 – Хектор 44, Борнаув 72, Дрекслер 81, Якобс 90+4

“Айнтрахт”: Видвальд – Туре, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Кор (Силва 84), Роде (Соу 33), Костич – Камада – Пасиенсия (Н’Дика 62), Дост

“Кельн”: Хорн – Каттербах, Чихос, Борнаув, Шмиц – Хектор, Скири – Якобс, Дрекслер (Теродде 90), Тильманн (Кайнц 62) – Кордоба (Модест 90+2)

Предупреждения: Чендлер 32, Хинтереггер 90 – Скири 35, Каттербах 82, Кайнц 90+3, Якобс 90+5

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 44494 зрителя

“Боруссия” Менхенгладбах – “Падерборн” 2:0

Голы: Плеа 46, Штиндль 67 (пен.)

“Боруссия”: Зоммер – Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини 80) – Херрманн (Джонсон 88), Закария, Хофманн – Нойхаус – Плеа, Штиндль (Тюрам 78)

“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Шонлау, Килиан, Янс – Хольтманн (Каули 68), Гьязула (Цолински 67), Василиадис, Прегер – Михель (Антви-Аджей 86), Мамба

Предупреждения: Янчке 33, Вендт 57 – Мамба 27, Шонлау 66 Василиадис 87

Вольфсбург, “Фольксваген Арена”, 24651 зритель

“Вольфсбург” – “Шальке” 1:1

Голы: Мбабу 82 – Кабак 51

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон – Гилявоги – Жоау Виктор (Гинчек 89), Арнольд, Шлагер, Брекало (Штеффен 65) – Вегорст

“Шальке”: Шуберт – Миранда, Очипка, Кабак, Кенни (Беккер 90+3) – Сердар, Маскарель, Калиджури – Арит (Бужеляб 81) – Бургшталлер, Риисе (Раман 70)

Предупреждения: Тиссеран 60 – Бургшталлер 90+3