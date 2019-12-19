Защитник дортмундской Боруссии стал самым быстрым игроком в Бундеслиге

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими установил рекорд в матче 16-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпциг" (3:3).

В одном из моментов матча защитник разогнался до 36,2 км/ч. Достигнув этого результата, Хакими стал самым быстрым игроком в истории бундеслиги с того момента, как в чемпионате была внедрена технология определения скорости.

В текущем сезоне марокканский защитник принял участие в 26 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.