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Новый Мхитарян для Бундеслиги. Кто такой Саркис Адамян
Пример того, как из четвертого дивизиона добраться до Бундеслиги за три года
Его сходу окрестили новым Генрихом Мхитаряном. По-видимому, у немцев не очень хорошо с проведением параллелей, раз они выбрали из общего этих двух футболистов только их национальность. С другой стороны, возможно у них очень хорошие воспоминания об игроке "Ромы" и таких же показателей они ждут от армянина Саркиса Адамяна.
Занимательный факт про Адамяна – этот форвард, который родился в Ереване, не провел в родной стране ни одного матча. Конечно, если не считать матчи за родную сборную Армении. Факт легко объясним, ведь в возрасте четырех лет он вместе с семьей перебрался в Германию.
У отца Адамяна Вачагана в Ереване была своя обувная фабрика, но после распада Советского союза начались трудные времена, и семья была вынуждена мигрировать. Сперва они нашли новый дом в Германии неподалеку от польской границы – в регионе Мекленбург-Передняя Померания. Вачаган сменил свою деятельность и стал дальнобойщиком, а его мама устроилась в пекарню. В семье Адамяна есть еще несколько детей и все старшие – сестры.
До двенадцати лет Саркис Адамян не занимался ни в одной из футбольных академий, а был предоставлен сам себе. По сути, свой талант он нарабатывал на улице. Также в молодости футболист пробовал себя в настольном теннисе, и даже стал региональным чемпионом по этому виду спорта, однако большой футбольный мяч победил маленький теннисный. Позже он прошел просмотр и был зачислен в академию "Нойбрандебурга". В 2009 году в возрасте шестнадцати лет Адамян оказался под крылом отца Тони Крооса Роланда в академии "Ростока". Играя за команду не старше девятнадцати лет, он забивал в каждом втором матче. Этого хватило, чтобы получить вызов в родную сборную Армении.
К сожалению для Адамяна, несмотря на такое признание на Родине, закрепиться в "Ростоке" у него не получилось. Он не стал игроком стартового состава и в двадцать один год решил попытать счастья в "Нойстрелитце" из Оберлиги (пятый дивизион). За три сезона он забил тринадцать голов в пятидесяти двух матчах и получил предложение попробовать себя на уровне Регионал-лиге (четвертый дивизион) – позвали в "Штейнбах".
Хорошая игра форварда привлекла внимание клуба "Ян Регенсбург", в котором он стал одним из лидеров и с которым он за два года поднялся из четвертого дивизиона во Вторую Бундеслигу. В последнем сезоне за второлиговый клуб Саркис Адамян смог настрелять пятнадцать голов и отдать одиннадцать передач. Немудрено, что к нему появился интерес со стороны клуба Бундеслиги.
Kicker поставил Адамяна на пятое место в списке самых интересных игроков Второй Бундеслиги. Его трансферная цена за год выросла со 150 тысяч евро до 3 миллионов. 14 мая 2019 года надолго запомнится Адамяну, а в его семье это дата точно стала золотой. Именно тогда он подписал контракт с "Хоффенхаймом" на три года, который выложил за него 1,5 миллиона евро. Немецкий клуб максимально обезопасил себя: деньги небольшие, при провале никто из болельщиков претензии не предъявит.
Что привлекло "Хоффенхайм" в двадцатишестилетнем игроке Второй Бундеслиги? В первую очередь, его универсальность. Играя за "Штейнбах", он перепробовал большое количество позиций. Армянин был и "десяткой", и правым нападающим, и вторым форвардом, а уже перебравшись в "Регенсбург" его стали чаще использовать на левом фланге.
Кто-то может сказать, что забивать и отдавать голевые передачи в более слабом немецком дивизионе проще, но Адамяну есть чем ответить. На его счету четыре гола в ворота "Гамбурга", команды, которая совсем недавно играла в Бундеслиге, а также "Кельна" и "Унион Берлина", которые получили повышение в классе. Плюсом для Адамяна же является то, что у "Хоффенхайма" сменился тренер. После долгих лет работы вместе с "Хоффе" Юлиан Нагельсманн ушел в "РБ Лейпциг", а заменил его голландец Алфред Схройдер. Для любого игрока клуба это в любом случае означало одно: все начнут с нуля.
От игры в четвертом дивизионе чемпионата Германии до элитной Бундеслиги за три года – реальная история армянского парня. Он вряд ли мог даже мечтать об этом, а уж тем более о победном дубле в ворота мюнхенской "Баварии". Он впервые вышел в основе своего нового клуба именно против лидера Бундеслиги и на 54-й и 79-й минутах уложил мяч в ворота Мануэля Нойера. Свой следующий гол он отправил в ворота "Дуйсбурга" в Кубке Германии, а затем в Бундеслиге огорчил "Кельн".
"Могу сказать, что этот момент – самый большой в моей карьере, – заявил Адамян в интервью по следам матча против "Баварии". – Играть на таком стадионе – воплощение мечты".
Официальный сайт Бундеслиги справедливо провел параллели между Адамяном и Клозе. Немецкий поляк, как и армянин, поздно вошел в профессиональный футбол. Он был на год старше (двадцать лет против девятнадцати Адамяна), когда ему позволили дебютировать на профессиональном уровне. И это также был четвертый немецкий дивизион, клуб "Хомбург". Дебютировал в Бундеслиге Мирослав Клозе за "Кайзерслаутерн". Адамян уже превзошел в кое-чем своего оппонента: он забил в первом же матче против "Баварии", а Клозе потребовалось пять таких матчей.
Спортивный директор "Хоффенхайма" Александер Розен не скрывает своей радости от трансфера: "Он захватывающий игрок, который с радостью может взвалить на себя роль игрока основы. Я уверен, что в этом сезоне он станет для нас откровением".
Трудно сказать, что Саркис Адамян создан для "Хоффенхайма". В клубе попроще, к примеру, в "Кельне" или в "Майнце", где сейчас тренирует знакомый по "Ян Регенсбург" Ахим Бейерлозер, Адамяну было бы адаптироваться легче. При этом прямого конкурента за место в составе у армянина нет. Схройдер чаще всего использует схему 4-2-3-1, где наконечника играет Андрей Крамарич, а под ним выступает слева Адамян, по центру Руди и справа Бебу. Голландский специалист любит тасовать состав, поэтому шанс предоставляется практически всем игрокам, а пока своей игрой армянский форвард заслуживает игрового времени, чем умело пользуется.