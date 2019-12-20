Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовски будет прооперирован
Игрок получил травму паха
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски перенесёт операцию на паху после матча 17-го тура чемпионата Германии с "Вольфсбургом". Об этом сообщает официальный сайт немецкого гранда.
"Мы не хотим терять время", — заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.
В текущем сезоне 31-летний Левандовски провёл на клубном уровне 24 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и одним ассистом. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов.
В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский клуб располагается на третьем месте, уступая четыре очка лидирующему "Лейпцигу".