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Левандовски будет прооперирован

Германия
(1 голосов)

Игрок получил травму паха

Левандовски будет прооперирован
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Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски перенесёт операцию на паху после матча 17-го тура чемпионата Германии с "Вольфсбургом". Об этом сообщает официальный сайт немецкого гранда.

"Мы не хотим терять время", — заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

В текущем сезоне 31-летний Левандовски провёл на клубном уровне 24 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и одним ассистом. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов.

В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский клуб располагается на третьем месте, уступая четыре очка лидирующему "Лейпцигу".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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