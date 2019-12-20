Бавария - Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 17-й тур

21 декабря. Мюнхен, "Альянц Арена”

“Бавария” 16:30 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

В последнем туре перед зимним перерывом “Бавария” сыграет на домашнем стадионе с “Вольфсбургом”, одним из своих любимых своих соперников в Бундеслиге. Очень любит “Вольфсбург” и Роберт Левандовски. Именно ему он забил свой знаменитый пента-трик за девять минут. “Бавария” проведет игру с “волками” на фоне сильной усталости после матча с “Фрайбургом” посреди недели. “Рекордмайстер” добыл победу только благодаря голу 18-летнего дебютанта Зиркзее на 90-й минуте. Что касается “Вольфсбурга”, то команда Оливера Гласнера в среду сыграла вничью 1:1 с “Шальке”, хотя по моментам переиграла соперника.

Цифры и факты

“Бавария” провела в Бундеслиге 22 домашних матча против “Вольфсбурга” и ни разу не проиграла (20 побед, две ничьи), забивая голы в каждой игре.

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В последних восьми матчах против “Вольфсбурга” Роберт Левандовски забил 16 голов. Если он забьет в субботнем матче, то повторит рекорд Клауса Фишера 60-70-х годов – забивная серия из девяти матчей подряд против одной команды.

Во всех 17 поединках Бундеслиги против “Вольфсбурга” Левандовски забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Ориентировочные составы

Всего лишь 13 футболистов первой команды “Баварии” остались в распоряжении у Ханси Флика перед последним матчем. К травмированным Арпу, Зюле, Эрнандесу, Киюзансу, Коману, Горетцке и Толиссо добавился дисквалифицированный Тиаго. Выйдут все сильнейшие, а на скамейке будут Ульрайх, Боатенг и пять игроков молодежного состава.

“Вольфсбург” существенно добавил после смены схемы команды с 3-4-3 на 4-3-3 два тура назад. Команда Гласнера стала играть в более вертикальный футбол и показала хорошую игру в матчах против “Боруссии” М и “Вольфсбурга”. Австрийский тренер говорит о намерении победить “Баварию”, но это будет очень сложно сделать без лучшего бомбардира команды Ваута Вегорста, который может пропустить матч.

“Бавария”: Нойер – Павар, Хави Мартинес, Алаба, Дэвис – Киммих – Гнабри, Коутиньо, Мюллер, Перишич – Левандовски

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон – Гилявоги – Виктор, Шлагер, Арнольд, Брекало – Вегорст (Клаус)

Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург 3:0

На что может рассчитывать “Вольфсбург”? “Бавария” уязвима при защите и этим пользуются все: от “Фрайбурга” до “Байера”. Другое дело, что в каждом матче “Бавария” превосходит соперников и создает больше моментов. “Вольфсбург” нельзя назвать хорошей контратакующей командой, поэтому создать проблемы высокой линии защиты “Баварии” ему будет сложно. Как и остановить атакующую мощь “Рекордмайстера”.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.