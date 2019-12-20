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Хоффенхайм - Боруссия Д 2:1. Дортмунд не меняется
Боруссия закончила год потерей очков – Адамян перевернул игру
“Английская неделя” – редкое событие в Бундеслиге. Во вторник “Боруссия” сыграла сложный матч против “Лейпцига”, на который ушло очень много сил. Сегодня Дортмунд открывал последний тур года игрой против “Хоффенхайма”, не самого сильного соперника, и проиграл, не сумев сохранить победный счет.
Вместо травмированного Марко Ройса в старте Дортмунда впервые с начала ноября появился Марио Гетце. Марио отметил свое возвращение забитым голом. Классический мяч Дортмунда: пас вразрез Азара на фланг Хакими, прострел, удачный выбор позиции и гол от Гетце.
“Боруссия” играла в свой привычный футбол, но сегодня больше, чем обычно, команда Фавра допускала ошибки в атаке. Кто-то отдал неточный пас, кто-то не добежал, кто-то поспешил. Совсем немного не хватало BVB, чтобы забить второй гол. “Хоффенхайм”, в свою очередь, мог сравнять счет под конец тайма – Сков со штрафного мощно пробил в перекладину.
В перерыве Фавр вынужден был провести две замены – Азара тревожило колено, Хуммельс травмировал руку. После повреждения играл Санчо, а в действиях Гетце все же чувствовалось отсутствие сыгранности с партнерами. Получается, что угроза воротам соперника шла только от Хакими и Брандта – этого было мало, чтобы забить еще один гол, но Дортмунд кое-как удерживал преимущество.
Однако две замены “Хоффенхайма” перевернули игру. Сначала Адамян сравнял счет после суматохи, которая возникла после навеса Кадержабека, а затем тот же Адамян выполнил точный навес на Крамарича.
Дортмунд проиграл за восемь минут казалось уже выигранный матч. Эта игра подводит черту выступлениям “Боруссии” в 2019 году. Оптимизм неизменно сменяется разочарованием. Сколько уже было таких матчей от Дортмунда.
Бундеслига, 17-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”, 30150 зрителей
“Хоффенхайм” – “Боруссия” Дортмунд 2:1
Голы: Адамян 79, Крамарич 87 – Гетце 17
“Хоффенхайм”: Бауманн – Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Сков – Самассеку (Адамян 46), Гриллич, Гайгер (Локадия 65) – Крамарич, Бебу, Баумгартнер (Кадержабек 78)
“Боруссия”: Бюрки – Загаду, Хуммельс (Пищек 46), Аканджи – Шульц, Брандт, Вайгль, Хакими – Санчо, Гетце (Алькасер 84), Азар (Ларсен 46)
Предупреждение: Аканджи 25