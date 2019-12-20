Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тимо Вернер забил в ноябре 7 голов и стал футболистом месяце в Бундеслиге
Немец продолжает свой стремительный рост
На официальном сайте чемпионата Германии появилось имя лучшего футболиста ноября. Им стал Тимо Вернер, который просто прекрасно провел последний осенний месяц.
В четырех матчах Бундеслиги он забил 7 голов, а также отдал 5 голевых передач. В борьбе за награду он опередил двух одноклубников (Забитцера и Нкунку), а также Макса, Рашицу и Херманна.
Ihr habt entschieden: @DieRotenBullen-Torjäger @TimoWerner ist euer Spieler des Monats November! Herzlichen Glückwunsch! #BUNDESLIGAPOTM | #FIFA20 | @EAFussball pic.twitter.com/b3p8cZesFJ— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) December 20, 2019
На данный момент "РБ Лейпциг" лидирует в чемпионате, имея в активе 34 пункта.