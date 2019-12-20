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Тимо Вернер забил в ноябре 7 голов и стал футболистом месяце в Бундеслиге

Германия
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Немец продолжает свой стремительный рост

Тимо Вернер забил в ноябре 7 голов и стал футболистом месяце в Бундеслиге
UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте чемпионата Германии появилось имя лучшего футболиста ноября. Им стал Тимо Вернер, который просто прекрасно провел последний осенний месяц.

В четырех матчах Бундеслиги он забил 7 голов, а также отдал 5 голевых передач. В борьбе за награду он опередил двух одноклубников (Забитцера и Нкунку), а также Макса, Рашицу и Херманна.

На данный момент "РБ Лейпциг" лидирует в чемпионате, имея в активе 34 пункта.

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг
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