Тимо Вернер забил в ноябре 7 голов и стал футболистом месяце в Бундеслиге

На официальном сайте чемпионата Германии появилось имя лучшего футболиста ноября. Им стал Тимо Вернер, который просто прекрасно провел последний осенний месяц.

В четырех матчах Бундеслиги он забил 7 голов, а также отдал 5 голевых передач. В борьбе за награду он опередил двух одноклубников (Забитцера и Нкунку), а также Макса, Рашицу и Херманна.

На данный момент "РБ Лейпциг" лидирует в чемпионате, имея в активе 34 пункта.