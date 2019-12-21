Борьба за Herbstmeistertitel. Прогноз на матчи РБ Лейпциг - Аугсбург и Герта - Боруссия М

Бундеслига, 17-й тур. 21 декабря

Лейпциг, "Ред Булл Арена” / Берлин, “Олимпиаштадион”

“РБ Лейпциг” 16:30 “Аугсбург” / “Герта” 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo / Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

В субботу и воскресенье будут сыграны последние матчи первого круга чемпионата Германии. На почетное звание “Herbstmeister” (осенний чемпион) претендует две команды. “РБ Лейпциг” впервые в своей краткой истории может закончить первый круг на первом месте, а Гладбах в последний раз это делал в далеких семидесятых. Арифметика проста: обе команды имеют одинаковое количество очков, но “Лейпциг” значительно опережает “Боруссию” по разнице мячей.

Команда Юлиана Нагельсманна свой матч проводит на три часа раньше, поэтому может стать “осенним чемпионом” без оглядки на игру “Боруссии” – нужно всего лишь обыграть “Аугсбург”. Это звучит легче, чем кажется. “РБ Лейпциг” и “Аугсбург” в данный момент показывают одинаковые результаты: 16 очков в последних шести матчах Бундеслиги. Правда, грандов среди соперников “Аугсбурга” не было, поэтому матч с “РБ” станет для него хорошей проверкой на прочность.

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У “Боруссии” в последнем туре также непростой соперник. “Герта” в последних двух турах обыграла “Фрайбург” и “Байер” (по 1:0). Перед Юргеном Клинсманном стоит задача избежать борьбы за выживание, и результатов он добивается играя в очень прагматичный, замкнутый футбол. Гладбах любит пространство, а когда его нет, команде Марко Розе очень сложно создавать моменты.

Цифры и факты

Форвард “РБ Лейпциг” Тимо Вернер забил 18 голов в 16 турах и уже превзошел свой результат прошлого сезона (16 забитых мячей). В своих 11 матчах против “Аугсбурга” он забил пока только один гол.

Команда Юлиана Нагельсманна не проигрывает одиннадцать матчей подряд (восемь, три ничьи) – это лучшая серия в его тренерской карьере.

Фулбек “Аугсбурга” Филипп Макс забил шесть голов в последних шести туров, включая дубли в последних двух матчах. В предыдущих 125 поединках Бундеслиги он забил всего семь голов.

В четырех из пяти случаев, когда Гладбах выигрывал чемпионство в 70-х, он заканчивал первый круг Бундеслиги на первом месте.

Форвард “Боруссии” М Маркус Тюрам не может забить на протяжении трех туров. Это его самая длинная безголевая серия за три месяца.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Забитцер, Лаймер, Демме, Нкунку – Шик, Вернер

“Аугсбург”: Коубек – Лихтштайнер, Гауэлеу, Едвай, Яго – Моравек, Байер – Рихтер, Йенсен, Макс – Нидерлехнер

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт – Вольф, Левен, Дарида, Дилросун – Лукебакио, Зельке

“Боруссия” М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Бенеш, Крамер, Закария – Херрманн, Эмболо, Тюрам

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Аугсбург 3:1 / Прогноз на матч Герта – Боруссия М 1:1

“Лейпциг” – одна из самых результативных команд Европы, и “Аугсбургу” будет сложно справиться с классом, сыгранностью и скоростью атакующих футболистов “РБ”. В этом противостоянии есть явный фаворит.

А вот в победе “Боруссии” М над “Гертой” у букмекеров есть большие сомнения. Уж очень хорошо команда Юргена Клинсманна себя проявляет в нейтрализации сильных сторон соперников. Если же Гладбах все же победит в Берлине, то с минимальным счетом.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.