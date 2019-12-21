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Бундеслига. Лейпциг выиграл первый круг, 18-летний Зиркзее вновь выручил Баварию

Германия
(1 голосов)

Фавориты лишь на последних минутах смогли выиграть свои матчи

Бундеслига. Лейпциг выиграл первый круг, 18-летний Зиркзее вновь выручил Баварию
UA-Футбол

Бундеслига, 17-й тур.

Мюнхен, “Альянц Арена”, 75000 зрителей

“Бавария” Мюнхен – “Вольфсбург” 2:0

Голы: Зиркзе 85, Гнабри 89

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Мартинес (Боатенг 45+3), Павар – Коутиньо (Зиркзе 83), Киммих, Мюллер – Перишич, Левандовски, Гнабри (Даджаку 90+1)

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон, Брукс, Тиссеран, Мбабу – Арнольд, Гилявоги, Шлагер (Герхардт 57) – Виктор, Клаус (Вегорст 77), Штеффен (Отавио 67)

Предупреждения: Киммих 47, Мюллер 76 – Отавио 67, Арнольд 71

Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 40562 зрителя

“РБ Лейпциг” – “Аугсбург” 3:1

Голы: Лаймер 68, Шик 80, Поульсен 89 – Нидерлехнер 8

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Адамс (Поульсен 86) – Демме (Забитцер 65), Лаймер – Нкунку, Айдара – Вернер, Шик (Мукиэле 83)

“Аугсбург”: Коуек – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Лихтштайнер – Едвай (Моравек 60), Байер – Рихтер, Варгас – Нидерлехнер (Йенсен 75), Кордова (Хан 81)

Предупреждения: Шик 80 – Удуохай 44, Байер 68, Варгас 72

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61867 зрителей

“Шальке” Гельзенкирхен – “Фрайбург” 2:2

Голы: Сердар 26, Кутуджу 80 – Петерсен 54 (пен.), Грифо 67 (пен.)

“Шальке”: Шуберт – Миранда, Очипка, Кабак, Кенни – Сердар, Маскарель – Матондо (кутуджу 70), Арит, Калиджури – Раман

“Фрайбург”: Флеккен – Гюнтер, Хайнц, Гульде, Шмид – Хефлер, Кох – Грифо (Борелло 76), Хаберер (Квон 60) – Хелер, Петерсен

Предупреждения: Кенни 61 – Хефлер 59

Майнц, “Опель Арена”, 24345 зрителей

“Майнц” – “Байер” Леверкузен 0:1

Гол: Аларио 90+3

“Майнц”: Центнер – Аарон Мартин, Хак, Ньякате, Баку – Кунде, Фернандеш – Квайсон (Онисиво 87), Боэтиюс, Озтуналы – Салаи (Матета 68)

“Байер”: Градецки – Венделл, Свен Бендер, Та, Рецос (Беллараби 46) – Арангис – Диаби (Драгович 74), Амири, Демирбай (Аларио 81), Хавертц – Фолланд

Предупреждение: Венделл 58

Удаление: Венделл 71

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Вердер” Бремен 1:0

Гол: Кордоба 39

“Кельн”: Хорн – Каттербах, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ (Шмитц 63) – Скири – Якобс, Хектор (Верстрате 27, Дрекслер, Тильманн (Теродде 86) – Кордоба

“Вердер”: Павленка – Фридль, Мойсандер, Велькович (Писарро 78) – Максимилиан Эггештайн, Баргфреде (Йоганнес Эггештайн 79), Классен, Аугустинссон (Бартельс 67) – Рашица, Осако, Голлер

Предупреждения: Кордоба 64 – Максимилиан Эггештайн 45, Велькович 69, Мойсандер 85, Фридль 89

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вольфсбург (Вольфсбург) Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Байер (Леверкузен) Майнц РБ Лейпциг Фрайбург Аугсбург Кёльн
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