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Бундеслига. Лейпциг выиграл первый круг, 18-летний Зиркзее вновь выручил Баварию
Фавориты лишь на последних минутах смогли выиграть свои матчи
Бундеслига, 17-й тур.
Мюнхен, “Альянц Арена”, 75000 зрителей
“Бавария” Мюнхен – “Вольфсбург” 2:0
Голы: Зиркзе 85, Гнабри 89
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Мартинес (Боатенг 45+3), Павар – Коутиньо (Зиркзе 83), Киммих, Мюллер – Перишич, Левандовски, Гнабри (Даджаку 90+1)
“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон, Брукс, Тиссеран, Мбабу – Арнольд, Гилявоги, Шлагер (Герхардт 57) – Виктор, Клаус (Вегорст 77), Штеффен (Отавио 67)
Предупреждения: Киммих 47, Мюллер 76 – Отавио 67, Арнольд 71
Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 40562 зрителя
“РБ Лейпциг” – “Аугсбург” 3:1
Голы: Лаймер 68, Шик 80, Поульсен 89 – Нидерлехнер 8
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Адамс (Поульсен 86) – Демме (Забитцер 65), Лаймер – Нкунку, Айдара – Вернер, Шик (Мукиэле 83)
“Аугсбург”: Коуек – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Лихтштайнер – Едвай (Моравек 60), Байер – Рихтер, Варгас – Нидерлехнер (Йенсен 75), Кордова (Хан 81)
Предупреждения: Шик 80 – Удуохай 44, Байер 68, Варгас 72
Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61867 зрителей
“Шальке” Гельзенкирхен – “Фрайбург” 2:2
Голы: Сердар 26, Кутуджу 80 – Петерсен 54 (пен.), Грифо 67 (пен.)
“Шальке”: Шуберт – Миранда, Очипка, Кабак, Кенни – Сердар, Маскарель – Матондо (кутуджу 70), Арит, Калиджури – Раман
“Фрайбург”: Флеккен – Гюнтер, Хайнц, Гульде, Шмид – Хефлер, Кох – Грифо (Борелло 76), Хаберер (Квон 60) – Хелер, Петерсен
Предупреждения: Кенни 61 – Хефлер 59
Майнц, “Опель Арена”, 24345 зрителей
“Майнц” – “Байер” Леверкузен 0:1
Гол: Аларио 90+3
“Майнц”: Центнер – Аарон Мартин, Хак, Ньякате, Баку – Кунде, Фернандеш – Квайсон (Онисиво 87), Боэтиюс, Озтуналы – Салаи (Матета 68)
“Байер”: Градецки – Венделл, Свен Бендер, Та, Рецос (Беллараби 46) – Арангис – Диаби (Драгович 74), Амири, Демирбай (Аларио 81), Хавертц – Фолланд
Предупреждение: Венделл 58
Удаление: Венделл 71
Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей
“Кельн” – “Вердер” Бремен 1:0
Гол: Кордоба 39
“Кельн”: Хорн – Каттербах, Чихос, Борнаув, Эхизибуэ (Шмитц 63) – Скири – Якобс, Хектор (Верстрате 27, Дрекслер, Тильманн (Теродде 86) – Кордоба
“Вердер”: Павленка – Фридль, Мойсандер, Велькович (Писарро 78) – Максимилиан Эггештайн, Баргфреде (Йоганнес Эггештайн 79), Классен, Аугустинссон (Бартельс 67) – Рашица, Осако, Голлер
Предупреждения: Кордоба 64 – Максимилиан Эггештайн 45, Велькович 69, Мойсандер 85, Фридль 89