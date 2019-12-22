Германия
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Победа с шиком. Лейпциг - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
Клуб с десятилетней историей выиграл первый круг чемпионата Германии – видеообзор матча
Бундеслига, 17-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 40562 зрителя
Голы: Лаймер 68, Шик 80, Поульсен 89 – Нидерлехнер 8
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