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Победа с шиком. Лейпциг - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов

Германия
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Клуб с десятилетней историей выиграл первый круг чемпионата Германии – видеообзор матча

Победа с шиком. Лейпциг - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 17-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 40562 зрителя

“РБ Лейпциг” – “Аугсбург” 3:1

Голы: Лаймер 68, Шик 80, Поульсен 89 – Нидерлехнер 8

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В статье: Бундеслига РБ Лейпциг Аугсбург Юссуф Поульсен Патрик Шик Конрад Лаймер
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