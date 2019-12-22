Хави Мартинес выбыл минимум на полтора месяца

Защитник "Баварии" Хави Мартинес выбыл как минимум на 6 недель из-за мышечной травмы, полученной в матче с "Вольфсбургом" (2:0). Об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

"Хави получил тяжелое мышечное повреждение, он выбыл минимум на шесть недель. Это очень неприятно", - подтвердил наставник команды Ханси Флик на пресс-конференции.

О характере травмы и более точных сроках восстановления будет известно позже.

Таким образом, Мартинес точно пропустит тренировочный сбор команды в Дохе в начале нового года, а также первые 3-4 тура второго круга Бундеслиги.