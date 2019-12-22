Нюбель отказался продлевать контракт с Шальке и покинет летом клуб в статусе свободного агента

Вратарь “Шальке” Александер Нюбель проинформировал клуб, что он не будет продлевать свой контракт, который заканчивается в конце сезона.

“После всех переговоров, которые у нас были с Нюбелем и его агентом в последние месяцы, мы не очень удивлены его решением и, конечно же, уважаем его, – сказал спортдиректор “Шальке” Йохен Шнайдер в интервью официальному сайту клуба. – Но это не означает, что мы понимаем это решение. Я уверен, что Алекс до конца сезона будет предан клубу. С лета 2020 года наши пути разойдутся”.

“Алекс в будущем мог иметь центральную роль в “Шальке” как основной вратарь и капитан молодой команды, которая вызывает много симпатий”, – добавил Шнайдер.

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23-летний Нюбель перешел в “Шальке” летом 2015 года из “Падерборна” за 600000 евро. Основным вратарем его сделал Доменико Тедеско в прошлом сезоне. Для “Шальке” это был провальный год, но Нюбель, благодаря своей уверенной игре, стал любимцем болельщиков.

Ранее предполагалось, что Нюбель, как и в свое время Мануэль Нойер, перейдет в “Баварию”, однако сам Нойер планирует оставаться основным вратарем мюнхенского клуба до 2023 года.