Румменигге: Флик отлично справляется, мы довольным прогрессом команды

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера Ханси Флика.

"Не открою Америку, сказав, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов. Обе стороны довольны. Он хорошо справляется", – цитирует Румменигге Goal.

Под руководством Флика "Бавария" провела 10 матчей, выиграв 8 из них при двух поражениях. В среднем команда забивает 3,2 гола за игру при 0,7 пропущенных.