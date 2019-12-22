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Румменигге: Флик отлично справляется, мы довольным прогрессом команды

Германия
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Директор мюнхенцев дал понять, что в клубе продолжат доверять временному наставнику

Румменигге: Флик отлично справляется, мы довольным прогрессом команды
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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера Ханси Флика.

"Не открою Америку, сказав, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов.

Обе стороны довольны. Он хорошо справляется", – цитирует Румменигге Goal.

Под руководством Флика "Бавария" провела 10 матчей, выиграв 8 из них при двух поражениях. В среднем команда забивает 3,2 гола за игру при 0,7 пропущенных.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Ханси Флик
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