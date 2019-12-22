Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румменигге: Флик отлично справляется, мы довольным прогрессом команды
Директор мюнхенцев дал понять, что в клубе продолжат доверять временному наставнику
Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера Ханси Флика.
"Не открою Америку, сказав, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов.
Обе стороны довольны. Он хорошо справляется", – цитирует Румменигге Goal.
Под руководством Флика "Бавария" провела 10 матчей, выиграв 8 из них при двух поражениях. В среднем команда забивает 3,2 гола за игру при 0,7 пропущенных.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...