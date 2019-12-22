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Официально: Флик будет руководить Баварией до конца сезона
Руководство мюнхенцев решило довериться 54-летнему специалисту
Ханси Флик будет руководить "Баварией" до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом мюнхенцы отложили вопрос о новом постоянном наставнике до лета. В числе кандидатов на эту должность ранее называли Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага.
Под руководством 54-летнего Флика, который возглавил команду в начале ноября, команда провела 10 матчей, выиграв 8 из них (при двух поражениях).
В 17 турах Бундеслиги "Бавария" набрала 33 очка, отставая от лидирующего "Лейпцига" на 4 пункта.
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