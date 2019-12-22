Официально: Флик будет руководить Баварией до конца сезона

Ханси Флик будет руководить "Баварией" до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом мюнхенцы отложили вопрос о новом постоянном наставнике до лета. В числе кандидатов на эту должность ранее называли Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага.

Под руководством 54-летнего Флика, который возглавил команду в начале ноября, команда провела 10 матчей, выиграв 8 из них (при двух поражениях).

В 17 турах Бундеслиги "Бавария" набрала 33 очка, отставая от лидирующего "Лейпцига" на 4 пункта.