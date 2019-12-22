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Бавария договорилась о 5-летнем контракт с голкипером Шальке – Bild

Германия
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Мюнхенцы переманят очередную звезду гельзенкирхенцев?

Бавария договорилась о 5-летнем контракт с голкипером Шальке – Bild
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Сегодня утром "Шальке" объявил о том, что капитан команды Александер Нюбель покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента.

Судя по всеми, дело не обошлось без извечно пронырливой "Баварии". По информации немецкого таблоида Bild, мюнхенцы уже договорились о 5-летнем контракте с голкипером. Александер присоединится к команде в июле.

В Мюнхене Нюбелю предстоит побороться за место в старте с ещё одним экс-капитаном "Шальке" Мануэлем Нойером, которому в марте стукнет 34 года.

В 2018-м году "Бавария" на правах свободного агента также переманила бывшего хавбека гельзенкирхенцев Леона Горецку.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Александр Нюбель
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