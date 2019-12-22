Спортивный директор Баварии: Я уверен, что с Фликом мы достигнем наших целей в Бундеслиге и в ЛЧ

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался насчет решения продлить контракт Ханси Флика до конца текущего сезона.

"То, как наши футболисты презентовали себя в течение последних недель – это касается как игры, так и характера – подтверждает, что мы вместе с Ханси Фликом во главе команды идем правильным путем.

Я рад, что мы продолжим работать и дальше. Ханси заслужил наше доверие.

Я уверен, что вместе с ним мы достигнем наших целей как в Бундеслиге и кубке Германии, так и в Лиге чемпионов", – заявил Салихамиджич.