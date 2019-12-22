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Спортивный директор Баварии: Я уверен, что с Фликом мы достигнем наших целей в Бундеслиге и в ЛЧ

Германия
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Хасан Салихамиджич прокомментировал продления контракта с Фликом

Спортивный директор Баварии: Я уверен, что с Фликом мы достигнем наших целей в Бундеслиге и в ЛЧ
Новина українською

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался насчет решения продлить контракт Ханси Флика до конца текущего сезона.

"То, как наши футболисты презентовали себя в течение последних недель – это касается как игры, так и характера – подтверждает, что мы вместе с Ханси Фликом во главе команды идем правильным путем.

Я рад, что мы продолжим работать и дальше. Ханси заслужил наше доверие.

Я уверен, что вместе с ним мы достигнем наших целей как в Бундеслиге и кубке Германии, так и в Лиге чемпионов", – заявил Салихамиджич.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Ханси Флик
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Источник:
fcbayern.com
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