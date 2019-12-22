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Бундеслига. Победы аутсайдеров: Фортуна выиграла у Униона, Падерборн – у Айнтрахта
Закончился первый круг чемпионата Германии
Бундеслига, 17-й тур.
Дюссельдорф, “Меркур Шпильарена”, 45490 зрителей
“Фортуна” Дюссельдорф – “Унион” Берлин 2:1
Голы: Хеннингс 38, Томми 90 – Паренсен 48
“Фортуна”: Стеффен – Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер – Моралес, Финк, Бодзек – Ковнацки (Бормут 90+2), Хеннингс, Ампома (Томми 67)
“Унион”: Гикевич – Паренсен, Хюбнер (Меес 46), Фридрих – Ленц, Андрих, Гентнер, Триммель – Бюльтер (Руюэрсон 83), Ингвартсен (Уджа 62) – Андерссон
Предупреждения: Бодзек 68, Томми 90+1 – Ленц 46, Триммель 81, Фридрих 84, Гентнер 90+4
Падерборн, “Бентелер-Арена”, 15000 зрителей
“Падерборн” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:1
Голы: Сабири 9, Шонлау 41 – Дост 72
“Падерборн”: Цингерле – Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз – Прегер (Хюнемайер 86), Гьязула, Сабири, Антви-Аджей – Цолински (Каули 79), Мамба (Михель 67)
“Айнтрахт”: Видвальд – Н’Дика, Фалетт, Хасебе, Чендлер – Костич, Фернандеш (Силва 46), Кор (Соу 65), да Кошта – Гачинович (Камада 76), Дост
Предупреждения: Сабири 81, Коллинз 83, Михель 89 – Фернандеш 39, Силва 90+6