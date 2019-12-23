Нойер: У меня не было проблем с тер Штегеном

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился мнением о конкуренции между ним и голкипером "Барселоны" Марком-Андре тер Штегеном за место первого номера в сборной Германии.

"Об этой ситуации сказано слишком много. У меня никогда не было проблем с тер Штегеном. Мы вместе тренируемся в расположении сборной Германии, но мы не общаемся, когда он играет за „Барселону“ или я — за „Баварию“. Мы желаем удачи друг другу. Когда мы завтракаем в сборной, то у нас нормальное общение. Как у партнёров по команде, а не как у конкурентов.

Каждый из нас стремится показать свою лучшую игру для успеха команды. Это важно, потому что мы играем в команде. В футболе это не работает, как в гандболе, где после объятий и похлопываний по плечу вы отбиваете семиметровый. Футбол — это другая культура", — приводит слова Нойера Kicker.