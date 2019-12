Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный нападающий

“Должен признаться… У меня есть зависимость от забивания голов”. Роберт Левандовски

Не Месси, не Роналду, не Мбаппе. В 2019-м году больше всех мячей в Европе забил нападающий “Баварии” Роберт Левандовски – 54 гола в 58 матчах. В свои 31 польский бомбардир показывает лучший футбол в своей карьере. Высокая результативность Левандовски – явление, к которому мы привыкли, однако в сезоне 19/20 она превосходит все ожидания. В 25 матчах “Баварии” Роберт забил 30 голов – 19 в Бундеслиге, 10 в Лиге чемпионов и один в Кубке Германии. 1.2 гола за матч, или гол каждые 72 минуты. Как он это делает?

Сперва нужно задаться другим вопросом: какие качества определяют хорошего форварда? Это бомбардирский инстинкт или предвосхищение момента, выбор позиции, реакция и исполнение. Конечно, нападающие также зависят от игровых характеристик своих партнеров – чем больше футболистов с хорошим пасом или кроссом, тем лучше. Однако умение найти свой момент и хладнокровно реализовать его – вот, что определяет качество форварда. Роберт Левандовски всегда был очень силен в первом компоненте. В сезоне 18/19 Бундеслиги по ожидаемым голам он набрал 33.14 пункта – это второй показатель в топ-5 лигах Европы за последние три сезона после 36.87 Эдинсона Кавани (сезон 16/17). Что изменилось в этом году? Левандовски чаще бьет по воротам и улучшилась его реализация.

В прошлом сезоне Левандовски нанес 194 удара во всех турнирах, а по итогам первой половины нынешнего сезона он уже достиг отметки в 122 удара (в частности 78 в Бундеслиге и 31 в Лиге чемпионов – в обоих соревнованиях он лидер). Важно не только количество, но и качество. В прошлом сезоне 41.2% ударов Левандовски попадали в створ, а соотношение гол/удар составляло 0.17. В сезоне 19/20 первый показатель составляет уже 50%, второй – 0.22. Может показаться, что разница в 0.05 реализации ничего не значит, но часто исход крупных турниров определяется именно в таких незначительных деталях.

