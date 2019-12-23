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Нойер не стал исключать свой возможный уход из Баварии

Германия
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Интересно было бы глянуть на немца в другом чемпионате

Нойер не стал исключать свой возможный уход из Баварии
UA-Футбол
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Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не стал исключать варианта событий, при котором он покинет свой текущий клуб.

"Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру в чемпионате Германии. Также не заявлял, что готов покинуть "Баварию". Сейчас я не могу представить, что буду играть где-то за границей, но однажды это может произойти.

Сейчас я хорошо себя чувствую в "Баварии", мне очень нравится Германия. Нет чувства, что нужно обязательно сменить команду", - приводит слова немецкого голкипера Kicker.

Ранее была информация, что Нойер может завершить международную карьеру сразу после Евро-2020.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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