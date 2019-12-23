Нойер не стал исключать свой возможный уход из Баварии

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не стал исключать варианта событий, при котором он покинет свой текущий клуб.

"Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру в чемпионате Германии. Также не заявлял, что готов покинуть "Баварию". Сейчас я не могу представить, что буду играть где-то за границей, но однажды это может произойти.

Сейчас я хорошо себя чувствую в "Баварии", мне очень нравится Германия. Нет чувства, что нужно обязательно сменить команду", - приводит слова немецкого голкипера Kicker.

Ранее была информация, что Нойер может завершить международную карьеру сразу после Евро-2020.