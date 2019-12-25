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Боруссия не отпустит Санчо дешевле, чем за 100 миллионов фунтов

Германия
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Богатые клубы должны готовить серьезные деньги

Боруссия не отпустит Санчо дешевле, чем за 100 миллионов фунтов
UA-Футбол
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Джейдон Санчо - главная ударная сила "Боруссии", которая уже второй сезон тащит команду к чемпионству. Никто не удивлен, что в его трансфере заинтересованы многие топ клубы.

Как сообщают английские СМИ, немецкий клуб планирует получить за футболиста серьезную сумму. Они отпустят вингера лишь за 100 миллионов фунтов.

Сейчас главным претендентом на него считается "Челси". Клуб получил разрешение на трансферы и готов тратить серьезную сумму. Также в нем заинтересован "МЮ".

В текущем сезоне Санчо забил 11 голов и отдал 10 голевых в 21 матче.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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