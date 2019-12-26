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Дрис Мертенс отказался переходить в Боруссию
"Шмели" были отвергнуты
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс отказался переходить в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Calciomercato.
Немецкий клуб хотел подписать футболиста в январе, чтобы решить свои вопросы в нападении. Сейчас в плохой форме находится Алькасер, которого и мог заменить бельгиец.
У Дриса заканчивается контракт с "Наполи" летом 2020 года. Пока что он не спешит его продлевать. Ранее сообщалось, что его планирует переманить "Интер".
Также Мертенсу предложил очень солидный контракт китайский клуб.
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